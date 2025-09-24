Mo: Picierno, ‘inviato lettera a Metsola per massima attenzione su Flotilla’

agenzia

Roma, 24 set. “Ho scritto una lettera alla Presidente Metsola, in qualità di Vicepresidente del Parlamento europeo, per sollecitare la massima attenzione su quanto accaduto questa notte alla Global Sumud Flotilla, colpita ripetutamente da droni, bombe sonore, spray urticanti e altri materiali non identificati mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.