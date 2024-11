Mo: Picierno, ‘prescrizioni Cpi si rispettano sempre’

agenzia

Roma, 22 nov. “Le prescrizioni degli organi giurisdizionali si rispettano sempre, a maggior ragione quelle della Corte Penale Internazionale: uno dei principi cardine dello Stato di diritto, che garantisce anche la credibilità delle istituzioni democratiche, è la separazione tra i poteri e il rispetto per le regole comuni. Tutto ciò distingue le democrazie dalle teocrazie e dai regimi autoritari”. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.