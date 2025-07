Mo: Picierno, ‘sdegno per aggressione antisemita a Milano’

agenzia

Roma, 28 lug. “Sono sdegnata per la vile aggressione avvenuta nell’area di servizio Villoresi Ovest, nei pressi di Milano, dove un uomo e suo figlio di soli sei anni sono stati colpiti con violenza solo perché ebrei. Un episodio inaccettabile che si inserisce in un clima sempre più preoccupante di antisemitismo dilagante. Nessuna persona e nessuna comunità deve diventare bersaglio di odio per la propria identità religiosa o culturale. È fondamentale riaffermare con forza che i crimini di Netanyahu non possono in alcun modo giustificare atti di violenza contro cittadini di religione ebraica. Condannare le politiche di Israele non deve mai tradursi in odio verso il popolo ebraico”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

