Mo: Polonia, ‘concedere a Netanyahu immunità per commemorazioni Auschwitz’

Varsavia, 9 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente polacco Andrzej Duda ha chiesto al governo del suo Paese di garantire l’immunità del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu se sarà presente all’80° anniversario della liberazione del campo nazista di Auschwitz. Il presidente “è del parere che ogni persona proveniente da Israele, ogni rappresentante delle autorità di questo paese, dovrebbe avere l’opportunità di partecipare a questo evento unico”, ha affermato su X Malgorzata Paprocka, capo della cancelleria del presidente polacco al servizio X.