Mo: premier libanese chiede risoluzione Onu per cessate il fuoco

Beirut, 11 ott. Il primo ministro ad interim del Libano Najib Mikati ha chiesto alle Nazioni Unite di approvare una risoluzione per un cessate il fuoco “immediato” tra Israele e Hezbollah. In un discorso televisivo, il premier ha sottolineato “l’impegno del suo governo a dispiegare l’esercito al confine con Israele per contribuire alla fine delle ostilità” e ha affermato che “Hezbollah sarebbe d’accordo”.