Mo: presidente Croce Rossa incontra famiglie ostaggi, ‘pronti a facilitare rilascio’

Tel Aviv, 13 gen. La presidente del Croce Rossa, Mirjana Spoljaric, è arrivata ieri sera in Israele, dove ha incontrato i familiari degli ostaggi ai quali ha ribadito l’impegno dell’organizzazione a far sì che tutti gli ostaggi vengano rilasciati e riuniti alle loro famiglie oppure riportati a casa per una degna sepoltura.

In post su X, la Spoljaric ha affermato che “la Croce Rossa internazionale è pronta, nel caso di un accordo, a svolgere un ruolo di neutrale intermediazione e a facilitare il rilascio e il trasferimento degli ostaggi fuori da Gaza”.

