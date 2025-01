Mo: presidente iraniano, ‘indeboliti? Per nulla, siamo più forti e facciamo di tutto per pace’

agenzia

Teheran, 15 gen. “Non vedo alcun collegamento” e la posizione dell’Iran non è stata indebolita. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha risposto così in un’intervista a Nbc News parlando degli sviluppi dell’ultimo anno in Medio Oriente. “Rispetto allo scorso anno all’interno del Paese, siamo più coerenti, più forti, c’è più partecipazione – ha affermato – Nel Paese abbiamo una sicurezza più solida”. E mentre proseguono i negoziati perché Israele e Hamas arrivino a un accordo che porti a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e alla liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri nell’enclave palestinese, Pezeshkian ha rimarcato che l’Iran “fa tutto il possibile affinché nella regione prevalga la pace”.