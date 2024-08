Mo: presidente parlamento Libano, ‘vendetta è piatto che va servito freddo’

agenzia

Beirut, 12 ago. “La vendetta è un piatto che va servito freddo”. Lo ha detto Nabih Berri, presidente del Parlamento del Libano e fedele alleato di Hezbollah, riferendosi al probabile attacco congiunto iraniano e della milizia sciita sua alleata contro Israele. In un’intervista al quotidiano libanese al-Jumhuriya, Berri afferma che la presunta decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di compiere gli omicidi mirati non riflette “il comportamento di qualcuno che vuole raggiungere un cessate il fuoco”.