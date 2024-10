Mo: presidenza palestinese, ‘restrizioni a Unrwa violano diritto internazionale’

agenzia

Gaza, 28 ott. La presidenza palestinese ha avvertito circa i pericoli sulle restrizioni all’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi) che il parlamento israeliano si accinge a votare, sottolineando che la legislazione viola il diritto internazionale e costituisce una provocazione per la comunità internazionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

“La presidenza ha sottolineato che l’Unrwa è una ‘linea rossa’, che la questione dei rifugiati è il nocciolo della questione palestinese e che non esiste soluzione senza una giusta per i rifugiati in conformità con le risoluzioni di legittimità internazionale e il diritto internazionale”, ha affermato Wafa, sottolineando che l’Unrwa è stata istituita secondo una risoluzione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1949.