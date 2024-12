Mo: procuratore capo Cpi, ‘respingere appello di Netanyahu’

agenzia

L’Aia, 30 nov. Il procuratore della Corte penale internazionale ha esortato la Camera d’appello della Cpi a respingere il tentativo di Israele di sospendere i mandati di arresto emessi nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Secondo il procuratore Karim Khan l’appello non soddisfa le condizioni legali richieste dalle norme della Cpi e afferma che la decisione contestata da Israele non riguarda “l’ammissibilità”, un requisito fondamentale per tali appelli, ma affronta invece reclami procedurali sull’indagine.