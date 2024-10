agenzia

Roma, 10 ott. “Cosa consiglio a Meloni? La prima cosa è quella che non doveva far parlare ministro della Difesa, doveva parlare lei. Non è stato fatto un attacco all’Italia ma all’Onu, a tutta la comunità internazionale e in questo ambito bisogna agire con estrema durezza. Non è il rapporto tra noi e Israele ma tra Israele e il mondo”. Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7.

