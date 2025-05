Mo: protesta Pd-Avs-M5s alla Camera con kefiah e cartelli, ‘stop genocidio, Meloni in aula’

agenzia

Roma, 20 apr Protesta delle opposizioni in aula alla Camera con Pd, Avs e M5s che hanno condannato le azioni di Israele a Gaza e chiesto la presenza della premier Giorgia Meloni a Montecitorio. “Domani si vota la mozione unitaria Pd, M5s, Avs, chiediamo di votare la mozione e alla presidente del Consiglio di essere qui e prendere parola”, ha detto Laura Boldrini, del Pd.

A Gaza “è genocidio. Per questo chiediamo a Giorgia Meloni i venire qui per non sentirsi complice e per interrompere ogni attività con Israele. Giorgia Meloni venga a parlare e ci metta la faccia”, ha spiegato Marco Grimaldi (Avs) indossando la kefiah. “Meloni si presenti qui per sostenere stop al genocidio”, ha detto Stefania Ascari (M5s), anche lei in kefiah, mostrando in aula insieme a tutti i deputati 5 stelle dei cartelli con la scritta ‘stop al genocidio’.

