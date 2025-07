Mo: Provenzano, ‘da Osce ok a riconoscimento Palestina, Meloni cosa aspetta?’

agenzia

Roma, 3 lug. “L’assemblea parlamentare dell’Osce, per iniziativa dei membri d’opposizione della delegazione italiana, tra cui i nostri Enzo Amendola e Alessandro Alfieri, che ringrazio, ha inserito nella risoluzione finale approvata la necessità che i paesi membri riconoscano lo Stato di Palestina. Non ci stancheremo di ripeterlo, ogni giorno. Cosa ancora sta aspettando il Governo Meloni?”. Così in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

