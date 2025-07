Mo: Provenzano, ‘episodi antisemitismo inaccettabili, Netanyahu alimenta odio’

agenzia

Roma, 28 lug. “Gli episodi di antisemitismo sono inaccettabili. Le aggressioni nei confronti di ebrei, per il solo fatto di essere ebrei, vanno condannate con fermezza. Non possiamo accettare che le responsabilità di un governo criminale ricadano su un intero popolo. Anche per questa ragione i governi europei e la comunità internazionale devono fermare Netanyahu e chiamarlo a rispondere delle sue responsabilità fronte alla Corte penale internazionale”. Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Partito democratico.

