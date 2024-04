Mo: Provenzano, ‘finalmente Onu chiede cessate fuoco, Netanyahu si fermi’

agenzia

Roma, 25 mar. “Finalmente il Consiglio di sicurezza dell’ONU chiede un cessate il fuoco immediato per il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario. Netanyahu si fermi, non deve e non può entrare a Rafah, in spregio al diritto e alla comunità internazionale”. A scriverlo su X è il responsabile Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd.

