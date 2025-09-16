Mo: Provenzano, ‘invasione Netanyahu un crimine, Governo non sia complice’

agenzia

Roma, 16 set.-“Gaza brucia. Persino dalle Nazioni Unite parlano di genocidio. L’invasione di Netanyahu è un crimine dalle conseguenze enormi. Va punito e va fermato, anche perché porta la guerra nel Mediterraneo. Servono atti urgenti, sanzioni durissime. Giorgia Meloni smetta di opporsi in Europa e di accodarsi a Trump, l’Italia non può essere complice”. Così il responsabile nazionale Esteri del Pd, Peppe Provenzano.

