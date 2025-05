Mo: Provenzano, ‘Meloni in Aula a confrontarsi su Gaza, parli il Parlamento’

agenzia

Roma, 6 mag. “La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venga in Aula a confrontarsi con una parola: Gaza. Meloni è sparita. È l’unica leader europea che non parla di Medio Oriente mentre il gabinetto di guerra di Benjamin Netanyahu ha annunciato la massiccia invasione della Striscia”. Così il deputato Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, intervenendo in Aula di Montecitorio.

“Netanyahu rivela la sua natura e realizza ciò che l’ultradestra messianica in Israele ha sempre chiesto: la vera occupazione della Striscia, la deportazione dei palestinesi, l’assedio totale, l’uso degli aiuti umanitari come arma di guerra, qualcosa che non ha precedenti nella storia recente. Questo è un piano di sterminio e va fermato.”