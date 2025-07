Mo: Provenzano (Pd), ‘Tajani su riconoscimento Palestina non riscriva storia con menzogne’

agenzia

Roma, 25 lug. “Ma cosa dice Tajani? Il nostro Ministro degli Esteri sa di cosa parla? Dice che serve il riconoscimento di Israele. A parte che l’Italia lo ha riconosciuto nel 1949, anche la Palestina, con l’Olp, ha riconosciuto Israele nel 1993, con gli accordi di Oslo. È Israele semmai che deve riconoscere la Palestina, ponendo fine all’occupazione illegale dei suoi territori. A far saltare quegli accordi è stato Netanyahu e lo rivendica. Dire quindi ora che serve il ‘mutuo riconoscimento’ vuol dire che si aspetta che lo decida il criminale Netanyahu. Cioè, mai. Potete scegliere di stare dalla parte sbagliata della storia, ma non potete riscriverla con le ipocrisie e le menzogne. Tutto questo è inaccettabile”. Così in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

