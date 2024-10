Mo: Provenzano (Pd), ‘Ue ha il dovere di reagire con coraggio per la pace’

agenzia

Roma, 14 ott “Da Gaza ancora immagini di orrore senza fine, senza limite. Le tende degli sfollati palestinesi in fiamme, i bruciati vivi. Con l’invasione del Libano, gli attacchi israeliani a Unifil e i razzi di Hezbollah siamo in una guerra ormai regionale, senza controllo. L’Europa ha il dovere di reagire con coraggio, per difendere l’Onu e il diritto internazionale, e di esigere un cessate il fuoco che riapra la prospettiva di una soluzione politica, l’unica che davvero può garantire pace e sicurezza”. Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico.