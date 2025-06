Mo: Pucciarelli, ‘sinistra usa Gaza come palcoscenico’

agenzia

Roma, 24 giu. “In uno scenario così drammatico ci saremmo aspettati un’assunzione di responsabilità da parte dell’opposizione con il sostegno quindi al Governo. Invece, la sinistra italiana sta usando Gaza come un palcoscenico. Una tragedia vera, complessa, dolorosa, trasformata in una dinamica elettorale per raccattare consensi e agitare le piazze”. Lo ha affermato Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa del Senato, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

“Gli impegni contenuti nella risoluzione di maggioranza -ha aggiunto- sono chiari: sostenere il negoziato per la soluzione della crisi in Medioriente, l’impegno dell’Europa in iniziative concrete per alleviare la sofferenza del popolo palestinese, l’accesso incondizionato degli aiuti umanitari a Gaza, in quella che è una emergenza sanitaria, la protezione della popolazione, delle infrastrutture civili, mediche e scolastiche, l’immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.