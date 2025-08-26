Mo: Qatar, ‘aspettiamo risposta israeliana a proposta di tregua per Gaza’

agenzia

Doha, 26 ago. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha affermato che Doha “sta ancora aspettando” la risposta di Israele alla proposta di una tregua e di un accordo per il rilascio dei prigionieri, dopo che Hamas ne ha accettato il quadro generale più di una settimana fa. L’ultima proposta avanzata dai mediatori prevede una tregua iniziale di 60 giorni e scambi graduali di prigionieri israeliani con prigionieri palestinesi, ma Israele sembra riluttante a cedere sulla sua ultima richiesta di liberare tutti i prigionieri contemporaneamente.