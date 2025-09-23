Mo: Qatar, ‘attacco ‘terroristico’ Idf a Doha ha minato sforzi per liberare ostaggi’

agenzia

Doha, 23 set. L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha condannato duramente l’attacco “traditore” di Israele a Doha contro i negoziatori di Hamas nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Definendo l’attacco israeliano “terrorismo di stato”, ha affermato che ha minato qualsiasi tentativo di porre fine “al genocidio contro la popolazione di Gaza” e ha danneggiato i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani. Ha accusato Israele di “visitare il nostro Paese e complottare per attaccarlo, negoziando con le delegazioni e progettando omicidi. È difficile collaborare con una mentalità del genere”.