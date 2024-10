Mo: Qatar, ‘genocidio collettivo in atto nella regione’

agenzia

Doha, 3 ott. Ciò che sta accadendo nella regione è un “genocidio collettivo”. Lo ha detto l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, durante una conferenza stampa all’Asia Cooperation Dialogue di Doha, mettendo in guardia dall'”impunità” di Israele, che sta trasformando Gaza in un “luogo inabitabile”.

“Una soluzione a due Stati, la creazione di uno Stato palestinese indipendente e sostenibile all’interno del confine del 1967 con Gerusalemme Est come capitale è la chiave per una pace duratura nella regione”, ha aggiunto l’emiro. “Chiediamo seri sforzi per un cessate il fuoco che fermi l’aggressione di Israele contro il Libano”.

