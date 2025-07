Mo: Qatar, ‘in corso tentativi di riprendere negoziati , non colloqui per tregua’

agenzia

Doha, 30 giu. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha dichiarato in una conferenza stampa a Doha che “non sono in corso colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma piuttosto contatti volti a elaborare un quadro che consenta la ripresa dei negoziati”.

Gli americani stanno esprimendo “parole positive” riguardo al raggiungimento di un cessate il fuoco – ha detto Al-Ansari, aggiungendo che il Qatar continua a insistere per una separazione tra la questione dell’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e quella del cessate il fuoco.

