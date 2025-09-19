Mo: Qatar, ‘Netanyahu grave minaccia a pace e sicurezza nella regione’

agenzia

Doha, 19 set. “Un attacco alla diplomazia stessa. E le spiegazioni di Netanyahu sono un insulto all’intelligenza”. Con queste parole – in un editoriale sul Washington Post – il ministro di Stato del Qatar presso il ministero degli Esteri, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ha commentato l’attacco di Israele ai leader di Hamas a Doha, dichiarando il primo ministro Benjamin Netanyahu “una grave minaccia alla pace e alla sicurezza in Medio Oriente e all’ordine giuridico internazionale”. “Mai prima d’ora, nei tempi moderni, una parte negoziale ha attaccato un paese mediatore”, ha aggiunto il ministro. L’attacco ha quindi “violato i principi più basilari di sovranità e non intervento sanciti dal diritto internazionale” ed è stato “un attacco alla pratica stessa della mediazione”.

Respingendo le motivazioni addotte da Netanyahu per l’attacco, il ministro scrive: “Le giustificazioni fornite dal suo governo – paragonando l’attacco al Qatar alla caccia americana a Osama bin Laden, alle operazioni francesi in Africa e al ruolo della Gran Bretagna nella lotta contro lo Stato Islamico – sono distorsioni e deviazioni. Per fare solo un esempio, gli Stati Uniti non hanno mai preso di mira l’ufficio talebano a Doha mentre negoziava un accordo con il Qatar come mediatore”.