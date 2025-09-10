Mo: Qatar, ‘Netanyahu sta portando l’area nel caos, deve esser processato’

agenzia

Doha, 10 set. “Netanyahu sta conducendo il Medio Oriente nel caos e il Qatar sta rivalutando il proprio ruolo di mediatore e il futuro di Hamas nel Paese”. Lo ha detto alla Cnn il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, commentando l’attacco israeliano a Doha e aggiungendo che il premier israeliano deve essere “processato”.

“Netanyahu – ha aggiunto Al Thani – ha fatto perdere tempo al Qatar nel suo impegno nella mediazione. Ci sarà una risposta che stiamo valutando con i partner della regione. Gli ufficiali qatarini feriti nell’attacco israeliano sono in condizioni critiche. L’intera regione del Golfo è in pericolo”.

