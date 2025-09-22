Mo: Rampelli, ‘Gaza pretesto per acuire tensione sociale e favorire il caos’

agenzia

Roma, 22 set. “A Torino un’immagine di Giorgia Meloni è stata data alle fiamme. A meno di due settimane di distanza dall’omicidio di Charlie Kirk, la sinistra non perde occasione per rinnovare il suo sentimento d’odio e il suo linguaggio di violenza. Quanto accade nel resto d’Italia, con frequenti scontri con gli agenti di Polizia, dimostra che Gaza è solo un pretesto per acuire la tensione sociale e favorire il caos. Che senso avrebbe del resto invocare la pace usando la violenza?” Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.