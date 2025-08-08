Mo: rappresentante palestinese Lega Araba, ‘riunione emergenza su piani occupazione Gaza’

agenzia

Gaza, 8 ago. Il rappresentante della Palestina presso la Lega Araba ha chiesto al all’organizzazione di tenere una riunione di emergenza, mentre Israele progetta di occupare Gaza City e l’intera enclave assediata e avanza con i suoi attacchi in Cisgiordania. L’obiettivo è discutere “meccanismi d’azione a livello arabo e internazionale per contrastare i crimini israeliani, impedirne la continuazione e perseguire i responsabili dinanzi ai meccanismi di giustizia internazionale”, ha affermato il rappresentante palestinese, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Wafa.