Mo: Renzi, ‘da Blair unica proposta seria su Gaza’

Roma, 22 set. “Oggi a New York il tema chiave è il riconoscimento dello Stato di Palestina. E questo va benissimo per i social e per i giornali. Per chi come noi fa politica la questione è più semplice e più drammatica: ma domattina che succede a Gaza? Come si blocca il massacro quotidiano cui stiamo assistendo?”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Penso che ci sia una sola proposta veramente seria in campo e l’ha lanciata Tony Blair. Non è come ha scritto qualche commentatore superficiale la costruzione di un eldorado sulla riviera della striscia, tutt’altro. Il ragionamento di Blair consiste nella creazione di un’autorità indipendente transitoria internazionale. Questa autorità deve coinvolgere i Paesi arabi. L’autorità internazionale gestisce Gaza senza la presenza dell’esercito israeliano e disarmando Hamas”.