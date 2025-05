Mo: Renzi, ‘nostra iniziativa e quella di Pd-M5S-Avs non una contro l’altra’**

agenzia

Roma, 28 mag. “C’è ampia sintonia su tanti punti. Noi ci siamo astenuti sulla mozione di Pd, M5S e Avs. Loro si sono astenuti sulla nostra. Quindi c’è larga parte delle considerazioni che condividiamo”. Ma “è evidente che se la manifestazione del 7 giugno è di Pd, M5S e Avs e noi ne faremo un’altra il 6, io vado a quella del 6 e non a quella del 7”. Lo dice Matteo Renzi a margine della presentazione del libro del senatore di Iv, Enrico Borghi, ‘Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo’, oggi nella Sala Zuccari del Senato.