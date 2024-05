Mo: Ricci, ‘anche a comune Pesaro bandiera Palestina, basta massacri’

agenzia

Roma, 29 mag. “Anche il Comune di Pesaro ha esposto la bandiera della Palestina”. Lo afferma il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, “esattamente come ha fatto il sindaco Matteo Lepore a Bologna. Tutti noi – spiega – il 7 ottobre abbiamo condannato ciò che ha fatto Hamas, una forza terroristica e antisemita”.

“Abbiamo preso parte, solidarizzato con il popolo israeliano dopo quell’attacco feroce, dopo le tante persone prese in ostaggio. Ma è evidente che da settimane Netanyahu ha scambiato completamente il diritto sacrosanto alla sicurezza di Israele con il diritto alla vendetta. E noi non possiamo accettarlo. Non possiamo accettare un massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza. Hamas non c’entra nulla con la causa palestinese”.