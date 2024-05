Mo: Ricci, ‘massacro quotidiano, Ue sia presidio e strumento di pace’

agenzia

Roma, 27 mag. “Tutti noi, lo scorso 7 ottobre, quando Hamas ha compiuto l’attacco contro i civili israeliani, non abbiamo avuto dubbi nel definire Hamas per quello che è: una forza estremista e terrorista. Ma nelle settimane e nei mesi successivi, a fronte del diritto sacrosanto di Israele alla difesa, abbiamo visto che non è possibile scambiare il diritto alla difesa con la volontà di vendetta. Ancora oggi abbiamo visto le immagini dolorose provenienti da Rafah. Quanti bambini e donne innocenti dovranno ancora morire nella Striscia di Gaza?”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, candidato alle prossime europee nella Circoscrizione Centro per il Partito Democratico, in un intervento social, che riprende la presentazione del suo volume, “Pane e Politica” (Paperfirst, 2023), svoltasi presso la Libera Università di Alcatraz, alla presenza di Jacopo Fo, artista, attivista, regista, attore, scrittore.