Mo: Ricci, ‘vergognoso attacco a Flotilla, Italia e Ue si facciano sentire’

Roma, 9 set. “L’attacco ai civili a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla è un atto vergognoso”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche.

“Questa notte un drone ha colpito una delle imbarcazioni della flotta, al largo della Tunisia. È un episodio gravissimo contro una spedizione umanitaria che coraggiosamente si è imbarcata per portare aiuto ai cittadini di Gaza, stremati da mesi di carestia, e richiamare l’attenzione della comunità internazionale sullo sterminio della popolazione palestinese. La mia piena solidarietà ai tanti italiani e marchigiani che sono sulla Flotilla. – dichiara Ricci – Il Governo italiano e l’Europa condannino con forza questo tentativo di sabotaggio e facciano sentire la propria voce, affinché quanto prima cessino i massacri e le sistematiche violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani in quella terra martoriata”.

