Mo: Ricciardi (M5s), ‘Meloni ipocrita sui valori occidentali’

agenzia

Roma, 15 mag “Il nostro quesito di ieri a Giorgia Meloni era sul riarmo, e ovviamente non ha risposto. L’appello su Gaza del Presidente Conte è stato a seguito delle parole della Premier, la quale è stata talmente ipocrita da non riuscire a fare nemmeno una minima condanna rispetto al genocidio che sta avvenendo, dove si stanno affamando e uccidendo migliaia di bambini”. Lo ha detto Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S, a ‘Radio Anch’io’.