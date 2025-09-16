Mo: Ricciardi (M5S), ‘Meloni venga in aula, vogliamo votare su posizione governo’

agenzia

Roma, 16 set. “Chiediamo che Meloni venga in Aula con delle comunicazioni, che si voti nero su bianco su quello che il governo vuole fare. Siamo stanchi di sentire le banalità di Tajani, che oggi è riuscito a dire ‘siamo contrari alle operazioni di Israele perché ci sono rischi per i civili’. Le cose sono due: o siete complici o siete totalmente inadeguati”. Così in Aula Ricciardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.