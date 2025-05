Mo: Ricciardi (M5s), ‘Palestina libera, governo complice di un genocidio’

agenzia

Roma, 28 mag “Oggi non urliamo, non gridiamo, oggi sussurriamo due parole che fate passare come sovversive ma che in realtà sono due parole da cui tutti coloro che credono in un mondo più giusto devono partire: Palestina libera”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi, replicando all’informativa del governo su Gaza.

“I livelli di squallore politico, morale e intellettuale che voi e tutta la classe dirigente europea, l’occidente, avete raggiunto in questi anni vi condanneranno come complici di uno sterminio di massa, un genocidio, un crimine disumano”, ha detto Ricciardi rivolgendosi ai banchi del governo.