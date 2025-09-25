Mo: Ricciardi (Pd), ‘parole Meloni a Onu ignobili, riconoscere subito Palestina e tutelare attivisti’

agenzia

Roma, 25 set. “In questo momento servirebbe la pace narrativa in questo Paese. E invece la presidente del Consiglio appicca incendi, pronunciando parole ignobili sull’attivismo umanitario, peraltro, contraddicendo il suo ministro della Difesa. Gli Stati non possono portare aiuti a Gaza perché il governo di Israele lo impedisce; ci sono attivisti pacifici che cercano di portare 500 tonnellate di cibo, mettendo a repentaglio la vita e non possono essere criminalizzati. E anche se si guarda alla sola iniziativa politica bisognerebbe sostenerli perché mettono in luce il genocidio che sta compiendo l’impunito governo di Israele a Gaza. Per questo le parole pronunciate dalla premier all’Onu sono da biasimare”. Così Toni Ricciardi, vice presidente del gruppo Pd alla camera, a Restart su Rai3.