Mo: riunione gabinetto sicurezza israeliano in luogo segreto dopo attacchi contro Houthi

Tel Aviv, 31 ago. Dopo che Israele ha assassinato alti funzionari Houthi e preso di mira il portavoce militare di Hamas, la riunione settimanale del gabinetto di sicurezza si terrà in un luogo alternativo segreto. Lo riporta l’emittente pubblica israeliana Kan. Ieri, le Idf hanno confermato che il primo ministro Ahmed Ghaleb al-Rahwi, del governo guidato dagli Houthi in Yemen, è stato ucciso insieme a diversi ufficiali militari del gruppo terroristico e ad altri alti esponenti della sua leadership politica nell’attacco di giovedì scorso. Gli Houthi hanno promesso di reagire.