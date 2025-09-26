Mo: Rizzo, ‘Pd filo-palestinese solo dopo vittoria Trump’

agenzia

Roma, 26 set. “Noi siamo filo-palestinesi da sempre, il Pd solo da quando ha vinto Trump. Con Biden se ne fregavano del Medio Oriente e del genocidio in corso. Piegano le questioni etiche e umanitarie al tornaconto elettorale”. Così Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, nel corso di un evento nelle Marche.

“L’atteggiamento peggiore, è quello dell’Unione europea che ha un doppio standard, infligge decine di pacchetti di sanzioni a Putin e non dice nulla sul genocidio del criminale Netanyahu. La nostra sarà una piazza pacifica, una grande mozione di sfiducia contro la Von der Leyen, rispettosa delle forze dell’ordine. Ursula vuole farci complici dell’euroguerra, assieme al partito del riarmo composto da destra e sinistra unite nell’appoggiarla. E’ l’emblema di un’Unione europea che ha distrutto la sovranità e l’economia italiana. Per questo la sfideremo con una piazza di tricolori sabato 27 settembre, dalle ore 15 in Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Senza nessun simbolo di partito, solo con bandiere italiane”, conclude.

