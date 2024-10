Mo: Roccella, ‘appello per ostaggi come Paolo VI a Br’

agenzia

Roma, 7 ott. “Il 7 ottobre di un anno fa è stata infranta una grammatica di umanità che va al di là della brutalità di ogni conflitto e prescinde da qualsiasi opinione politica e geopolitica. Una grammatica che dovrebbe essere il minimo comune denominatore della condizione umana”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, presente stamattina alla commemorazione presso la Sinagoga a Roma.