Mo: Ronzulli, ‘Governo non si sottrae a confronto in Parlamento’

agenzia

Roma, 2 ott. La richiesta delle opposizioni di avere subito il Governo in Aula per riferire su ciò che sta accadendo in Medio Oriente è temporalmente sbagliata. Il conflitto ha visto una escalation repentina nelle ultime ore. Nessuno si vuole sottrarre al Parlamento, tanto è vero che il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto sono in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Ma è anche giusto raccogliere tutte le informazioni e avere un quadro completo. Anche perché nel nostro Paese anche un’informativa non completamente esaustiva può essere motivo di frizione parlamentare”. Così a Sky Tg24 la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

