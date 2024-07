agenzia

Amman, 29 lug. La compagnia di bandiera della Giordania, Royal Jordanian, ha sospeso i voli per Beirut programmati per oggi e domani, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica del regno, citando una dichiarazione della compagnia aerea.

La Royal Jordanian ha affermato che sono in corso valutazioni in merito ai voli programmati per domani, ha riferito la tv giordana.

