Mo: Rubio a Barrot, ‘Usa si oppongono a riconoscimento Stato palestinese’

Washington, 2 set. “Gli Usa si oppongono fermamente a qualsiasi riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante una telefonata al ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Secondo gli Stati Uniti, afferma il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa, tali riconoscimenti sono una “ricompensa per Hamas per il 7 ottobre e un ostacolo agli sforzi per riportare a casa tutti gli ostaggi”.