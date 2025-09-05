Mo: Ruotolo, ‘a Gaza 660mila bambini senza scuola, Ue non stia a guardare’

agenzia

Roma, 5 set. “Gaza: 18 mila bambini uccisi e 660 mila senza scuola. Serve un cessate il fuoco immediato. L’istruzione è un diritto fondamentale. Vale sempre, anche sotto le bombe. A Gaza questo diritto è stato negato a un’intera generazione: quasi 660.000 bambini sono rimasti senza scuola, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi”. Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Partito democratico ed eurodeputato.