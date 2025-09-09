Mo: Sa’ar, ‘Hamas rilasci ostaggi e disarmi, e la guerra finisce domani’

agenzia

Zagabria, 9 set. Israele è favorevole ad accettare l’ultima proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar durante una conferenza stampa in Croazia. “La guerra a Gaza può finire domani”, ha aggiunto Sa’ar. “Siamo pronti ad accettare un accordo che ponga fine a questa guerra, sulla base della decisione del governo”, ha detto il ministro degli Esteri, precisando che il governo israeliano ha due richieste per porre fine alla guerra: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la deposizione delle armi da parte di Hamas. Il disarmo di Hamas “garantisce un futuro migliore agli abitanti di Gaza e ai palestinesi che vivono lì”, ha detto ancora, definendo Hamas “un problema per i palestinesi e per la regione”.

Stati Uniti e Israele non hanno ancora fornito dettagli in merito alla proposta, sebbene alcune indiscrezioni siano trapelate, tra cui il rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza in cambio di prigionieri palestinesi e un accordo da parte di Israele di non riprendere i combattimenti. Il notiziario di Channel 12 ha riferito domenica che, secondo la nuova proposta, il ritiro di Israele da Gaza sarebbe graduale, ma avverrebbe principalmente all’inizio del cessate il fuoco. I negoziatori avrebbero quindi 60 giorni – o il tempo necessario – per raggiungere un accordo sul disarmo di Hamas, sui dettagli del ritiro di Israele e su un governo alternativo per Gaza.