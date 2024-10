Mo: Salvini, ‘cortei pro Pal? Spero no episodi di violenza’

agenzia

Roma, 3 ott. “Spero che non ci siano infiltrati o episodi di violenza. Per me uno può manifestare per quello che vuole, basta che lo si faccia rispettando le norme. Se per ordine pubblico qualcuno andasse in giro per Roma facendo danni o inneggiando all’ordine, conto che le forze dell’ordine prendano nome e cognome”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Dobbiamo tornare a far rispettare le regole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA