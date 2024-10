Mo: Salvini, ‘frustrante forze ordine debbano proteggere chi vuole vivere’

agenzia

Roma, 7 ott. E’ un riconoscimento importante il ringraziamento arrivato dalle Comunità ebraiche per la protezione garantita in Italia dalle forze dell’ordine? “Assolutamente, ma è frustrante nel 2024 ringraziare le forze dell’ordine per proteggere donne e uomini che vogliono vivere. Però ci siamo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni alla sinagoga di Roma del primo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas.

