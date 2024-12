Mo: Sanchez al premier libanese, ‘sostegno per ricostruzione’

agenzia

Madrid, 11 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha promesso al primo ministro libanese, Nayib Mikati, il sostegno di Madrid alla ricostruzione del paese dopo i bombardamenti effettuati da Israele nell’offensiva contro la milizia sciita Hezbollah. Sanchez ha ricevuto al Palazzo della Moncloa Mikati, con il quale ha parlato della “complessa situazione geopolitica” in Medio Oriente, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Libano e la recente caduta del regime di Bashar al Assad in Siria.