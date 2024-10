Mo: Sanchez, ‘comunità internazionale smetta di vendere armi a Israele’

agenzia

Madrid, 11 ott. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha esortato la comunità internazionale a smettere di vendere armi a Israele e ha condannato il fuoco delle Idf sulle postazioni Unifil nel Libano meridionale. La Spagna ha schierato 650 militari di peacekeeping in Libano e un generale spagnolo guida la missione Onu. “Vorrei a questo punto criticare e condannare gli attacchi che le forze armate israeliane stanno portando avanti contro la missione delle Nazioni Unite in Libano”, ha detto Sanchez dopo l’incontro con Papa Francesco in Vaticano.