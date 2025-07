Mo: Schlein, ‘600mila a rischio morte per fame a Gaza, come può Meloni non agire?’**

agenzia

Roma, 21 lug. “A Gaza 600mila persone sono a rischio di morte imminente per la fame. Come può Giorgia Meloni non muoversi di fronte a tutto questo?”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “La fame forzata è una ulteriore arma di guerra con cui il governo di Netanyahu intende portare avanti il suo piano criminale di colonizzazione della Palestina. Non solo le bombe dell’Idf che nelle ultime ore hanno colpito proprio i centri di distribuzione del cibo causando centinaia di vittime, Netanyahu intende continuare a sterminare la popolazione civile di Gaza usando la fame. Ci arrivano testimonianze drammatiche anche dagli operatori umanitari, tra cui diversi italiani, che sono anch’essi sotto i bombardamenti costanti e impossibilitati a operare”.

“Come può Giorgia Meloni non muoversi di fronte a tutto questo? Come può non far sentire la voce forte dell’Italia, per non irritare i suoi amici di estrema destra? Netanyahu va fermato, i suoi crimini vanno fermati subito, il governo italiano non può restare a guardare”, sottolinea la segretaria del Pd.